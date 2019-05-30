首爾與重慶締結友好城市 16:322019/05/30 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社5月30日報導，首爾市政府30日表示，首爾市當天將與重慶市締結友好城市關係。 當天，首爾市長朴元淳將會見到訪的重慶市長唐良智一行，雙方將簽署友好城市協定。自此，首爾市與中國四大直轄市北京、上海、天津、重慶均結爲友好城市。 朴元淳表示，重慶是中國西部地區的中心城市，也是大韓民國臨時政府舊址所在地。此次與重慶市締結友好城市更具深遠意義，將努力促進兩地在各方面的合作。 (旺報 ) #城市 #友好城市 #首爾 #重慶 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－中國正躋身投資主流市場 04:092019/05/26 全球財經 中保林建涵 接台灣智慧城市產業聯盟會長 11:082019/05/27 財經 部落客警告！韓國真的不用再去這3個地方 13:152019/05/27 娛樂 成都登吸金之王 武漢重慶排二三 04:092019/05/28 焦點新聞 新一線城揭曉 南北差距拉大 04:092019/05/28 焦點新聞 新一線城活力旺 夯實經濟土壤 04:092019/05/28 焦點新聞 中國移動：上半年推出首批5G手機 11:462019/05/29 財經 台男躲首爾飯店 速成煉毒被逮 04:102019/05/30 社會新聞 國際熱門新聞 先兵後禮！中美女主播舌戰 劉欣：不如預期激烈 - 國際 一戰成名！劉欣國際英語演講比賽 奪冠影片曝光 - 國際 代陸舌戰！劉欣2混血寶貝啟發主播風格 - 國際 美中貿易戰延燒！女主播舌戰開打 - 國際 找錯對手？美女主播約辯貿易戰 陸代表大有來頭 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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