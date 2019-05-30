韓聯社5月30日報導，首爾市政府30日表示，首爾市當天將與重慶市締結友好城市關係。

當天，首爾市長朴元淳將會見到訪的重慶市長唐良智一行，雙方將簽署友好城市協定。自此，首爾市與中國四大直轄市北京、上海、天津、重慶均結爲友好城市。

朴元淳表示，重慶是中國西部地區的中心城市，也是大韓民國臨時政府舊址所在地。此次與重慶市締結友好城市更具深遠意義，將努力促進兩地在各方面的合作。

(旺報 )