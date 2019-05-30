本週四(5/30)美國女子高球公開賽開打！今年第74屆賽事共有156名各國好手齊聚南卡羅萊納州Charleston俱樂部球場，角逐這項女子大滿貫等級賽事的后座與總金額達500萬美元的獎金，是喜歡高球的彩迷不容錯過的投注標的。

美國女子公開賽台灣運彩開盤前十看好韓籍選手

美國公開賽始於1946年，歷來已產生50位冠軍，去年的衛冕者是艾莉雅.茱塔努岡，她在平手後的加洞賽中戲劇性勝出，也成為第一位在本賽事奪冠的泰國籍選手。翻開本賽事歷史，2007年起首度出現非美國籍選手人數超越美國選手的情況，而搭著這股國際化潮流最出名的就是女子高球界「韓流」的強勢來襲！往前數10屆的奪冠者中，竟有7人是韓裔好手：2017朴城炫、2015田仁智、2014魏成美(美籍)、2013朴仁妃、2012崔蘿蓮、2011柳蕭然、2009池恩熹共同主宰了美國女子公開賽這10年來的戰場，相當值得彩迷做為參考。

再細看最近五年冠軍的封王軌跡，第一輪的內容也可說是左右後續戰情的關鍵！茱塔努岡去年首輪67桿為個人4輪中最低(第3輪亦為67桿)；2016年冠軍蘭恩走勢類似，首輪和第三輪都是68桿在個人四輪中最低；2014年的魏成美則在前兩輪均揮出68桿佳績奠定奪冠基礎；2013年的朴仁妃首輪67桿的好球，成功均衡後面些微墊高的桿數而成功封后。這些熱門好手的成績也可供喜歡投注「首輪最低桿選手」的玩家參考。

一些賽事特殊紀錄的資訊也分享給球迷知曉：四輪最低總桿數由知名前球后索倫絲坦(1996年)和英克絲特(1999年)以272桿共同保持。而在這項少有連霸或兩次以上得冠紀錄的賽事中，前述韓籍好手朴仁妃曾在2008與2013年兩度封后，2008年那屆她更以19歲之齡創下本賽事最年輕冠軍的紀錄，這屆賽事是否拿下個人第3冠令人期待！

(中時電子報)