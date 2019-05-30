刑事局長黃明昭30日在員警張景義無罪定讞後表示，員警執法常有使用警械造成民眾生命財產損傷，甚而有死亡憾事，時有用槍時機的爭議。警政署因應基層員警、立法委員、學者專家提議，修訂警械使用條例，讓員警能大膽合法使用槍械，以符各界期待，目前已推動修正小組，修訂方向主要有下列三項：

第一、警察人員執勤於未攜帶警械、無法有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用現場足以達成目的之物品作為輔助工具。

第二、內政部應遴聘相關機關(構)代表及專家學者組成鑑定小組，得就警察人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件之使用時機、過程及相關責任進行鑑定，以協助司法偵審，並保障案件當事人權益。

第三、現行賠償及補償定額制無法完全填補被害人所受損害，將刪除目前賠償及補償定額300萬元規定，並擴大損失補償對象至遭受傷亡的第三者及當事人。人民得向國家請求賠償，故明定人民對於違反本條例規定使用警械之賠償，依國家賠償法規定辦理。

(中時 )