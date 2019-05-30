NBA 2018-19球季總冠軍戰即將於本週五開打，不同於過去四年的勇騎大戰，本屆上演的是勇者鬥『餓』龍，一邊是連續五年踏上總冠軍舞台的勇士；另一邊是隊史第一次拿到東區冠軍的暴龍，在經驗上形成極大的反差。美國CBS找來十名專家竟然全數預測勇士奪冠，其中預測勇士4勝1敗的有3位、4勝2敗的有5位、4勝3敗的有2位。根據台灣運彩官網，系列賽正確結果勇士4勝2敗選項的賠率2.85倍果真最被看好。

NBA總冠軍賽賠率

暴龍要擊敗勇士不是沒有機會，但有兩大難題必須克服，首先是後場的調度，暴龍3D(3 points & Defense)後衛丹尼葛林(Danny Green)近期關鍵時刻三分往往失靈，從5/21開始的三場比賽甚至連一顆三分都沒有投進(8投0中)，要如何使用只剩下『D』的葛林實屬兩難，有人問說：『與公鹿的系列賽有梵維利特(Fred VanVleet)跳出完美頂替，總冠軍戰能否比照呢？』要知道勇士後場的神準程度比公鹿高上許多檔次，梵維利特防守雖然強硬，但是他的身高僅183公分，很難對浪花兄弟的三分出手造成威脅。冠軍舞台上葛林如果不恢復昔日聖堂射手的水準，那麼暴龍後場將出現致命漏洞。

第二是節奏的掌握，暴龍的陣地戰打得非常出色，上一輪與公鹿的東冠對決成功掌握了場上節奏，放慢步調有利於暴龍出色攻守體系的發揮，這是系列賽頻頻打出小比分且最後致勝的關鍵。總冠軍對手勇士以死亡五小著稱，快速的攻守轉換已經達到爐火純青的境界，總冠軍戰兩軍交鋒將會是一場慢與快的衝突之戰，能夠順利掌握節奏的隊伍將獲得勝利女神的青睞，想辦法阻止勇士柯瑞(Stephen Curry)以及德雷門德葛林(Draymond Green)發動凌厲的快速攻勢是暴龍最重要的功課。

(中時電子報)