《財訊》報導正在參加國民黨初選的鴻海董事長郭台銘背後有高人指點，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，更直指郭陣營先積極拉攏立法院長前院長王金平及新北市前市長朱立倫合作，藉此劃分出黨內「挺韓vs.非韓」兩大陣營，一舉吸收泛藍的反韓票源。

《財訊》報導，此次郭台銘陣營為搶攻媒體版面及網路聲量所撒出的龐大資源及用力程度，嚴重削弱了韓國瑜陣營長期掌握的空軍作戰優勢，包括趙少康、唐湘龍、陳文茜、陳鳳馨等「少康幫」藍營重要意見領袖，幾乎全倒向挺郭，他們除扮演郭台銘「抗韓」選戰策略的智囊角色外，不少媒體及公關公司，也為了搶下郭董豐厚的選戰資源，展開一場激烈競逐大戰。

《財訊》指出，郭陣營撤換掉原先以商業廣告見長的公司，改換攻擊火力更強大的政治公關及媒體購買公司，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，大力塑造郭的正面形象。據了解，長期為藍營政治人物選舉操盤的戰國策團隊就是幕後主力。

《財訊》指出，以5月26日的平面4大報及晚報為例，就有以「郭台銘後援會」名義所刊登的頭版半版系列廣告，斗大標題訴求「信賴郭台銘，保護軍公教」，便不難看見郭陣營為攻進挺韓深藍族群的大手筆。

(中時 )