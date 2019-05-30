日本首例！日本一名男公關因遭灌酒，導致急性酒精中毒死亡，29日日本法院認定屬「職業災害」，判決國家應支付遺屬補償金。

這起事件發生在2012年8月1日，據Yahoo奇摩報導，死者年僅21歲，踏入男公關這行僅4個月。當天清晨5、6點左右，死者被叫來坐檯，被一口氣灌了5杯龍舌蘭，沒多久開始嘔吐倒地，數十分鐘後口吐白沫，上午8點左右被緊急送醫，約1小時候因急性酒精中毒不治。

死者父母2013年向大阪中央勞動基準監督署申請職業災害給付遭拒，家屬不服，向法院提起撤銷訴願。

法官認為，根據遺體解剖結果以及客人證詞，認定死者遭同事強灌酒導致嘔吐，甚至在暴力對待後再度被迫喝酒，已經到了酩酊大醉狀態卻無人理會，才會因急性酒精中毒喪命。認定「業務與急性酒精中毒間有相當之因果關係」，做出撤銷原處分判決。

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(中時電子報)