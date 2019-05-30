近年來許多NHL球隊都讓司職防守的後衛開始參與進攻，這樣的改變也反映在聯盟整體的進攻數據上，1998-99賽季球隊場均進球數只有2.63，今年賽季球隊場均進球數已經來到3.01。但當大多數球隊重心都擺在強化進攻時，棕熊仍堅持防守至上的信念，用屬於他們的「老派浪漫」在東部脫穎而出。藍調季外易帥為貝魯比(Craig Berube)，季初的磨合並不順利，加上傷兵與門將艾倫(Jake Allen)表現低迷，戰績一度在聯盟墊底，但在門將賓寧頓(Jordan Binnington)補上防守的缺口後，球隊季初被封印的進攻能量也漸漸解放，在一路不被看好的情況下，成為NHL本季最大的黑馬。

波士頓近十多年在職業運動成績斐然，現役最偉大的四分衛布雷迪(Tom Brady)共替英格蘭愛國者拿下六座超級盃冠軍，他第一次帶領愛國者奪冠的2001-02賽季，擊退的正是聖路易公羊。波士頓紅襪隊在2000年後拿下4座世界大賽冠軍，其中2004賽季睽違86年的冠軍，手下敗將恰巧是來自聖路易的紅雀。

相較於波士頓職業運動球隊的成功，聖路易就顯得黯淡許多。聖路易公羊在搬回洛杉磯前，只在1999-00賽季拿過一座超級盃冠軍。最近一次聖路易職業球隊奪冠是聖路易紅雀在2011年奪下隊史的第11座世界大賽冠軍。因此今年藍調在睽違50年再度挺進史坦利盃決賽，也重新燃起了聖路易球迷的熱情，近期紅雀隊主場的球迷，有很大一部分是身著藍調的球衣或T恤，以及例行賽平均票價69塊美金的藍調主場，到了決賽雖然最低票價已高達841塊美金，卻仍是一票難求，在在顯示聖路易球迷對今年決賽的熱衷程度。

職業運動最殘酷的是最後只有一隊會是冠軍，但在冠軍論成敗的背後，棕熊與藍調都打出了偉大的賽季，棕熊不畏時代的洪流，堅持鐵血防守的傳統，藍調從谷底翻身如灰姑娘般的情節，帶給球迷的是超越勝負的感動，也是職業運動令人著迷的地方。

(中時電子報)