台北市歸綏街下午發生一起疑似丈夫殺病妻的命案。〈翻攝大同分局臉書〉

台北市大同區歸綏街下午發生一起雙屍命案。一對年逾70歲的老夫妻，被兒子發現陳屍在住處床上，現場並沒有打鬥痕跡，但女性死者脖子上有明顯傷口，警方根據家屬描述，懷疑可能是因妻子長期患有憂鬱症情緒不穩，導致丈夫先殺害妻子後再輕生，詳細原因仍須進行鑑識及法醫相驗。

根據死者的兒女表示，昨天晚上父母都還在家中好好的，也沒發現爭吵跡象，但今天出門回到家後，卻發現父母都陳屍在床上。初步了解，女姓死者患有憂鬱症，警方研判可能是丈夫殺了妻子後，才結束自己生命，現場並未發現遺書，目前警方正封鎖現場調查當中。

警方說，78歲的彭姓老翁及75歲的劉姓妻子居住在該棟大樓，因多日未與家人連絡，家人前去探視時發現無人應門，趕緊打電話報案，警消到場後發現老夫妻一起睡在臥室床上，皆已死亡，老婦頸部有一可疑傷口，警方已報請檢方到場相驗中。

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