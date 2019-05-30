台中美國學校機器人社團成員組成「ASTonishing」團隊，參加世界機器人賽，奪項結構設計項目第二名。(林欣儀攝)

台中美國學校機器人社團學生組隊，日前參加「2019FIRST機器人世界賽」土耳其公開賽，透過軌道帶動原理、節省機器人的馬達使用，達到環保節能效益，構想獲評審青睞，奪下結構設計項目第二名，連蔡英文總統、副總統陳建仁都致賀電表達恭喜。

為參加機器人大賽，「ASTonishing」團隊成員顏晟安、呂文昊、林士穎及8年級生石昕祐、林宥辰、林士紘、莊少齊花費8個月時間準備，他們說，今年賽事主題為「外太空」，除收集資料，還寫信給美國太空總署尋求專業建議，收到回信時相當驚喜，也將太空人執行任務時可能遇到的問題應用在研究中。

這項競賽分為結構設計簡報、專題研究與團隊、機器人實作4大評分項目，學生說，透過與太空人的信件往返，了解他們執行任務時會有思鄉、情緒煩躁、肌肉萎縮等問題，特別設計以VR設備、透過即時影像幫助他們與家人互動及運動，解決此問題。

拿出用樂高積木組成的機器人，負責機器人製作的石昕祐說，主辦單位規定在全程競賽中只能使用4個馬達，為節省馬達用量、讓機器人能在路徑中仍可完成任務，思考在其中加入「齒條」，利用齒輪帶動原理、讓機器人只需花費1個馬達就完成連鎖動作。此設計獲評審稱讚，並奪下結構設計第二名。

台中美國學校校長Keen表示，以科技知識結合團隊精神的機器人賽事，可訓練學生運用多重管道的知識解決問題，學校今年底已取得VEX台灣區機器人比賽，下學年起並將於高中加入機器人學程，盼培養學生跨界溝通與靈活運用科技知識的能力。

(中時 )