北農公告，祭出8日上班，給每位承銷人200元折價券。（中天新聞）

今年端午連假北農要休市幾天，竟發生北農與蔬菜公會不同調，北農拍板休6月9、10日兩天，公會決議8日起連休3天，雙方僵持不下，除在拍賣時間輪流廣播交火，北農更祭出8日當天上班每位承銷人發200元折價鼓勵，讓承銷人氣結。台北市蔬菜公會理事長林長平痛批北農在侮辱人。

台北市蔬菜公會理事長林長平向中天記者表示，韓國瑜在北農擔任總經理時期，大家對韓親力親為的付出，有目共睹，但現在的北農總經理翁震炘高高在上，從未親自拜訪過公會，去了解承銷人、菜販的需要；像韓國瑜那樣好的人都被趕走，剩下來的人，現在都只為了自己的官位。

林長平並出示北農公文說，為了端午休市二天還是三天，北農和蔬菜公會僵持不下，雙方在市場公開廣播交火外，北農還公告，8日當天上班的每位承銷人發予200元折價券一張，與蔬菜公會、承銷人對打，痛批，「北農這公文，等於在侮辱承銷人」。

根據北農的公告，8日上班的承銷人，每人給予一張折價券，但須在公司「農的傳人」商店消費500元以上，方可折抵200元。

北農為端午休市幾天，和蔬菜公會鬧僵。中天新聞

(中時電子報)