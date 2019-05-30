2018-19賽季歐洲冠軍聯賽決賽，台灣時間6月2日凌晨3點即將在馬德里萬達大都會球場上演，兩支來自英超的球隊包攬了決賽席位，連續兩年爭冠的「紅軍」利物浦，將與隊史首度闖入決賽的「白百合」托特納姆熱刺角逐本賽季的歐洲王者寶座。

利物浦本季在英超排名第2，97分積分創隊史新高，但仍不敵98分的曼城只能屈居亞軍，而在多線作戰的情況下，利物浦依舊在歐冠賽場表現頑強，小組賽在比較進球數後驚險壓倒拿坡里次名出線，16強憑藉客場3：1的勝利淘汰德甲豪門拜仁慕尼黑；8強比較輕鬆以6：1總比分大勝葡超勁旅波圖；4強則上演安菲爾德奇蹟，在主場4：0扳倒西甲巨人巴塞隆納，收復首回合0：3的失利，連續兩年出現在冠軍決賽。

紅軍上季在決賽1：3敗給皇家馬德里，讓皇馬風光完成3連霸，總教練克洛普（Jürgen Klopp）並未因此氣餒，馬上針對弱點位置補強，本季先後引進門將阿利森（Alisson）、中場法比尼奧（Fabinho）和凱塔（Naby Keïta），以加強防守和中場控制，再以平價收購邊鋒薩基里（Xherdan Shaqiri）充實板凳深度，雖然英超以1分飲恨未能奪冠，但紅軍的失球數字是所有球隊中最低，再度打進歐冠決賽也證明克洛普的建隊方向正確，紅軍重返榮耀指日可待。克洛普日前接受訪問時說：「我從未帶過比現在的利物浦更好的球隊參加決賽。」

克洛普要帶領最好的球隊贏得歐冠，還要問過熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）同不同意。熱刺本季在英超排名第4，落後紅軍多達26分，實力似乎有一段落差，而且本季雙方交手兩場，利物浦都以2：1拿下勝利，但熱刺在第二循環的較量中原本有機會在客場取得和局，可惜傷停補時階段阿德韋雷德（Toby Alderweireld）的一記烏龍球拱手讓出勝利。

熱刺近年因為蓋新球場耗資將近10億英鎊，因此沒有太多資金投入到轉會市場上，去年夏天更成為英超史上首支「零收購」球隊，原本被一致看淡他們本季的成績，沒想到有限兵源卻發揮無限潛能，不僅連續4個賽季都在英超排名前4，更成功闖入歐冠決賽締造隊史最佳，如果在決賽一舉殲滅被各方看好的利物浦，熱刺本季的成功足以作為小資本球隊的典範。

熱刺隊孫興慜到達西班牙馬德里的飯店。（美聯社）

熱刺本季在歐冠的小組賽是比較對戰成績後險勝國際米蘭以次名晉級，16強以總比分4：0淘汰多特蒙德；8強首回合主力前鋒肯恩（Harry Kane）受傷退場，但靠著孫興慜兩回合進3球力挽狂瀾，仍在不被看好之下和曼城拚成4：4，靠著客場進球淘汰冠軍大熱門；4強則是首回合主場輸0：1，次回合作客憑盧卡斯莫拉（Lucas Moura）下半場的帽子戲法贏3：2，再度上演不可能的任務終結阿賈克斯的黑馬之旅。

英超已結束3週，對兩隊的傷兵來說都有足夠時間恢復，紅軍方面，目前只有凱塔仍可能因傷缺陣，但季末受傷的後衛羅伯森（Andrew Robertson）和養傷一陣子的前鋒佛米諾（Roberto Firmino）都可望復出；熱刺方面，後衛維爾通亨（Jan Vertonghen）、羅斯（Danny Rose）和中場大將達利阿里（Dele Alli）都健康無虞，威克斯（Harry Winks）和肯恩都已接近康復，尤其是肯恩請纓上陣，絕對是熱刺爭冠利多。

兩隊近4季交手9場，紅軍4勝4和1敗領先，而這9場比賽正是兩隊的總教練生涯交手紀錄。雙方近況也是利物浦較佳，最近23場比賽只有1敗，就是客場不敵巴塞隆納，拿下17勝；熱刺近8場比賽只有2勝1和5敗，客場更是糟糕的2勝9敗。

兩隊主帥轉戰英超後都沒有冠軍命，克洛普在多特蒙德時期曾拿下兩季德甲和一次德國盃冠軍，但來到利物浦後3次盃賽（16年聯賽盃、16年歐霸和18年歐冠）都屈居亞軍；波切蒂諾在執教西班牙人時兩度捧起國王盃，但在英超先後執教南安普敦和熱刺，僅在2015年帶領熱刺踢聯賽盃決賽，敗給切爾西無緣首冠。

今年肯定有一名總教練將打破宿命，綜合兩隊的近況和對戰成績，利物浦無疑是更被看好的一方。歐冠決賽的結果與國家隊的國際大賽常出現小分不同，近15屆歐冠決賽有9場打出大分（2.5球），比例高達6成；正確比數出現最多次的是1：1、2：1和3：1，各有3場，如果再加上2場2：0和1場3：0，總進球數落在2-3球範圍的也有9場，值得彩迷往這兩個方向考慮。

(中時電子報)