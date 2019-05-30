竟有這種乾爹！？彰化縣55歲許姓男子要參與陣頭的未成年乾女兒透過FB私訊，傳送洗澡和胸部、陰部等私密部位裸照供他滿足私慾，遭彰化地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處1年2月，因與少女家屬達成和解，緩刑3年。

許男因熱心地方事務、經常參與地方宮廟活動，因而結識一群陣頭少女，其中同村友人之女「小真」（化名），從國小三、四年級起就開始熱衷參與陣頭活動，常跟著許男四處跑，兩人平日相處情同父女，小真還親暱喊他「爸爸」。

不料，小女孩長大了，日漸出落得亭亭玉立，許男竟因此起色心，2016年底屢次要小真拍下自己光溜溜洗澡、胸部與陰部等私密處裸照供他欣賞觀看。

由於少女就讀高中後，與班上好朋友共用臉書帳號，同學的媽媽無意間竟看到私訊紀錄裡充斥令人臉紅心跳的照片影像，和與乾爹許男的對話內容，大驚失色，立刻通報學校班導師，全案才曝光，遭彰檢起訴。

彰化地方法院審酌，被告許男年逾半百，明知被害人案發時為少年，竟利用其年幼無知、思慮不周，自主能力未臻成熟，誘使被害人自拍裸露胸部與陰部的數位照片，一旦在外流通，將嚴重危害被害人身心，犯罪情節甚為嚴重，但許男無前科、犯後坦承全部犯行且與被害人及法定代理人達成和解，願賠償換取原諒，予以宣告緩刑。

(中時 )