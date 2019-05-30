女大生受邀上節目分享珍奶文化。(翻攝TBS マツコの知らない世界 推特)

‏台灣平民美食珍珠奶茶風靡全球，連日本年輕人也愛不釋手。近日就有2位日本女大生上電視台節目分享，熱愛珍奶的她們平均每天喝3杯，最高更一日共喝27杯，還製成圖表將珍珠精闢分類，讓主持人大開眼界，並推薦喝珍奶不僅可補充水分又能果腹，忙碌時可替代白飯，更在節目上大推台灣珍奶。

應慶大學4年級女大生奈緒及華戀日前受邀上日本TBS電視台節目《マツコの知らない世界》分享，她們曾走遍全日本超過1千間珍奶店，平均每天喝3杯，2人最高紀錄曾1天共喝27杯，1年半之間就花費70至80萬日圓(約新台幣20萬至23萬)在珍奶上。

熱愛珍奶的2人更成了「珍奶專家」，將19間有賣珍奶的推薦店家分門別類，依顆粒大、中、小，又依其彈性分成柔軟系、柔軟Q彈系、年糕系、彈力系製成圖表，上面還見到台灣品牌春水堂、貢茶、CoCo都可，其中貢茶更被她們推薦是榜上最好喝的珍奶；她們更以過來人經驗分享，點少冰就不會因冰塊阻擋，讓杯底剩下過多吸不到的珍珠。

女大生在節目推薦台灣珍奶。(翻攝香港01)

奈緒及華戀指出，珍珠是碳水化合物，其熱量相當於1碗白飯，喝珍奶可補充水分同時也能果腹，對於忙到沒空吃飯的人，或許能拿珍奶替代白飯，她們表示，珍奶不該僅是一時風潮，或年輕人打卡PO文的飲料，更誓言要努力推廣，讓珍奶成為日本新飲食文化。

5月28日（火）よる8時から

マツコの知らない世界SP

タピオカドリンクの世界

展望スポットの世界

ちくわぶの世界

お楽しみに！#マツコ pic.twitter.com/DiricgTEi2 — TBS マツコの知らない世界 (@tbsmatsukosekai) 2019年5月22日

(中時電子報)