新光醫院洗腎室自2010年使用惠普公司的「透析用淨水設備」，遭自家腎臟科主治醫師江守山告發設備未經衛生署核准，新光醫院負責人吳東進、胞弟吳東賢涉嫌違反藥事法。士林地檢署偵結，認設備通過台灣腎臟醫學會的評鑑且運作良好，吳等2人並無違法的主觀意圖，予以不起訴處分。

前新光醫院腎臟科主治醫師江守山東家糾紛不斷，江亦被控偽造醫院病人病歷資料，官司現還在法院審理當中。他認為，吳東進明知洗腎室內透析用淨水設備屬醫療器材，卻還是向弟媳的公司採購「逆滲透水處理設備」，裝在醫院聖賢大樓作為血液透析用水，他曾向吳的助理反應，但遭置之不理，去年3月他向地檢署告發。

吳則稱，2010年採購設備時，並不知道需要器材許可證，但期間都有定期水質檢測，必委由醫學學會進行水質檢測，在2018年衛福部發布新聞稿後，說明逆滲透處理設備需要取得許可證，他立即召開會議檢討改善，更換衛生署醫療器材許可的淨化系統3台，已經北市衛生局檢查通過。

檢察官認為，吳、新光醫院，並非藥事法規範的主體，若故意違法輸入，又怎麼會向台灣腎臟醫學會取得評量檢查，縱使違反規定採用非醫療器材淨水設備，也指示行政裁罰，就連地方主管機關也不能分辨淨水設備是否需要許可證，吳等2人並無違法的意圖，予以不起訴處分。

(中時 )