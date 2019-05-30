高雋雅與未婚夫Edward去KTV拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward去KTV拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward去KTV拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward回到第一次約會的全家便利商店拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward回到第一次約會的全家便利商店拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward拍婚紗照。（海納百川娛樂）

高雋雅與未婚夫Edward拍婚紗照。（海納百川娛樂）

偶像劇教母柴智屏的27歲演員女兒高雋雅（小雅）要嫁人了！小雅與32歲的未婚夫Edward今（30日）曝光個性婚紗照，兩人還特地前往KTV和全家便利商店拍婚紗！原來，KTV是他們1年多前第一次見面的地方，全家則是第一次約會的場所，「我們是在我媽的中學同學為她辦的生日趴上認識，所以媽媽常常很得意地說她是媒人，把『妳就是靠我才交到這男友』掛嘴邊！」演藝工作始終靠自己不靠媽的小雅，沒想到終身大事竟然成了「靠媽族」！

說起兩人認識過程，小雅說，「我媽媽認識他的媽媽，她們是中學同學。我們是在我媽的生日趴遇到，那次生日趴辦在KTV，剛好我們兩個都有去，而且就只有我們兩個年輕人」。至於兩人第一次約會為何是「全家」？小雅笑說，其實那就是他們第一次碰面的同一晚，「那晚他還有一個局要去，結束後，他半夜打來說很想來找我，想跟我多聊聊。但我覺得怪怪的，不想讓他進我家，問他是否可以到我家附近，而且這麼晚了，應該只有全家還開著，他說ok。於是我就喝著養樂多、他喝奶茶，在便利商店裡聊了很久」。

這麼年輕就選擇步入婚姻，小雅說，就是感覺對了，而且未婚夫是唯一能夠忍受她總是很皮、愛整人又瘋瘋癲癲的人，「我很怪、很會耍白癡，他雖然表面上也會故意說妳有事嗎？妳克制一下！但還是笑笑的，心裡覺得我可愛！他很能包容我的一切，我們個性互補，他總可以把我拉回來一點點。」兩人婚期定在12月底，她暫時沒有想要生小孩，未婚夫也完全尊重她的工作、支持她想要繼續拍戲的想法。

Edward是華僑，本來從事貿易工作，但目前正在服替代役，小雅說，其實他也可以不用在台灣當兵，只是將來結婚後，他就必須一直出境、一年只能有半年待在台灣，於是乾脆決定結婚前先去服替代役，「所以他也算是為了我去當兵啦，因為他本來可以不用」。

小雅表示，她最喜歡另一半個性直接，當他提出要結婚的想法時，自己一度猶豫，「結果他很man地撂了一句：反正都是遲早的事，為什麼要等？這句話很有fu，我就被打動了，因為我喜歡man一點的男生」。兩人討論好要結婚後，也沒有任何求婚儀式，行動派的Edward便說「那我要去跟你媽提親了」，然後很有效率地約小雅的媽媽柴智屏吃飯，非常尊重女友的媽媽。至於被跳過的求婚儀式，小雅說自己根本不在意，「他是有說會補給我啦，但我覺得可有可無，我本來就不是浪漫的女生！反正婚紗照都拍了！」

被問媽媽是否滿意準女婿，小雅笑說：「我覺得我媽爽得要命，她好像很開心要當丈母娘耶！甚至她好像很想當外婆，不過我沒有要那麼快生小孩啦！」

(中時 )