大陸海盛655號抽砂船22日越界在連江縣莒光鄉外海2.2浬處盜採海砂，當場遭馬祖海巡隊查獲，逮捕連姓船長等9人並查扣抽砂船，連江地方檢察署今（30）提起公訴。（葉書宏翻攝）

陸抽砂船盜採海砂

大陸海盛655號抽砂船22日越界在連江縣莒光鄉外海2.2浬處盜採海砂，當場遭馬祖海巡隊查獲，逮捕連姓船長等9人並查扣抽砂船，連江地方檢察署今（30）提起公訴，向法院具體求刑6至7個月。

檢方調查，連姓船長自5月21日下午5時許，駕駛海盛655號抽砂船，自大陸地區福建省琯頭鎮的烏豬港出發，22日日中午12時許，未經許可，進入連江縣莒光鄉外海2.2浬處的公告限制海域，竊取海砂約2000噸。

馬祖海巡隊獲報22日下午2時許前往查緝，逮捕連姓船長等9人，查扣海盛655號抽砂船1艘及盜採的海砂約2000噸。

檢方認為，連姓船長等9人越界盜採海砂行為，嚴重破壞我國海洋環境生態，不僅使海岸線面積退縮，更影響航道安全，分別向法院具體求刑，連姓船長、鄭姓大副及胡姓輪機長有期徒刑7月，其餘二副、水手及廚工等6人有期徒刑6月。

連江地方檢察署表示，依刑法第38條第2項規定，向法院聲請宣告沒收海盛655號抽砂船。至於扣案盜採的海砂2000噸，已由馬祖海巡隊趁未固化前回填馬祖海域海床，以維護海岸線完整。

連江地方檢察署表示，針對此類嚴重破壞海洋生態環境之行為，將秉持嚴辦、速辦之原則，聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，並向法院聲請沒收作為犯罪工具之船舶，避免不法人士心存僥倖，以有效扼阻此類犯罪，共同維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

(中時 )