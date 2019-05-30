世界「舞」林高手將飛抵台灣，爭取舞壇冠軍寶座。中華民國體育運動舞蹈總會於6月1日起一連兩天在台北體育館舉辦「2019年WDSF台灣舞蹈節世界大滿貫積分賽，將有多位世界前百強拉丁舞與標準舞選手齊聚臺灣，一展舞技。

本項賽事為世界運動舞蹈總會(Word DanceSport Federation, WDSF)認可的最高世界排名積分賽，高額獎金與世界大滿貫積分，吸引全球頂尖好手來臺爭霸，預計將有高達40個國家，近300支隊伍、600組報名參賽，我國更派出林立、林廷駿及陳怡安等菁英選手出賽迎戰。

今年世界大滿貫積分賽共有5站，台北是繼3月羅馬尼亞布加勒斯特之後的第2站，也是亞洲唯一的一戰，目前當紅的WDSF世界前四名選手，分別為立陶宛籍世界標準舞冠軍選手Evaldas Sodeika & Ieva Zukauskaite、義大利籍世界標準舞第二名選手Galuppo Francesco & Debora Pacini ; 俄羅斯籍世界拉丁舞冠軍選手Armen Tsaturyan & Svetlana Gudyno、德國籍世界拉丁舞第二名選手Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska皆已報名參賽，觀眾將有機會近距離觀賞世界各國選手同場較勁，帶給台灣觀眾震撼的視覺饗宴。

(中時電子報)