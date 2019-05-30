雲林台西綠能專區目前都是魚塭，雲林縣府將申請改回產業區。（許素惠攝）

雲林縣1163公頃台西綠能專區，縣府申請要改回產業區，引起地方嘩然，雲林縣議員黃淑鈴認為不切實際；立委參選人許忠富說，如果能做產業區就不會荒廢數十年，許多原期望藉綠能翻身地主也錯愕。但議員林建鴻則大表贊成，認為可創造就業機會讓年輕人回流。

「老的養不動，年輕的受不了苦」，地主林芷羽表示，雲林沿海養殖不只人力承繼困境，環境也大不如前，十之八九虧損，種電最好，不會汙染，又可收現成租金。

地主林國體認為改回產業區會害慘地主，而且廠商要進駐很困難，因為光是整地就工程龐大，養殖幾乎70％虧本，1公頃出租種電每年至少可收40萬以上租金，綠能環保又不汙染。

黃淑鈴表示，台西工業區荒謬30年，地主進退兩難，叫苦連天，好不容易逾8成地主同意以做綠能解套，改回產業區無異打回原形，根本不切實際，因不會有廠商進駐，況且沿海環境因石化區汙染已很難養殖，叫地主怎麼辦？

許忠富說，該區曾在前縣長張榮味時代5次開發商遴選都流標，延宕廢棄30年，好不容易多數地主有發展綠能、魚電共生的共識，並獲前瞻計畫補助19億，目前先期規畫已執行5000多萬元，如今卻因改朝換代就前功盡棄，置地主權益於何地，還有幾個30年可等？

林建鴻表示，他一直反對綠能，因為未來拆除的太陽能板無法處理，會是後代子孫的問題，改回產業區可創造許多就業機會，吸引年輕人回來工作並照顧老人家。

縣府建設處長李俊興指出，根據調查，雖然有8成地主有意願朝綠能方向發展，但實際同意的地主占地只有33％，加上綠能專區在土地的運用太過單一侷限，改回綜合產業區可讓各種產業都能進駐，使土地價值提高，如果要種電也能在廠房屋頂，目前正值政府鼓勵台商回流設廠，很需要工業用地，改回產業區正好可以搭上台商回流潮。

(中時 )