台中市長盧秀燕下午1點左右率員抵達南區區公所聽取演習簡報。（馮惠宜攝）

中部地區萬安42號演習30日登場，設定「中華電信機房大樓遭到敵機空襲，發生火災…」於中華電信台中營運處前庭廣場進行戰災實作演練。（馮惠宜攝）

中部地區萬安42號演習30日登場，台中市除全市進行交通管制、人車禁行外，也設定「中華電信機房大樓遭到敵機空襲，發生火災…」於中華電信台中營運處前庭廣場進行戰災實作演練，由市長盧秀燕坐陣視導，參與演練人員動作熟練迅速，一一完成各項狀況處署，演習在下午2點圓滿結束。

中市於30日下午1點30分至2點實施中部地區萬安42號演習，民眾手機響起「國家級警報」，街道上也響起演習警報，人、車在警察及民防人員指揮管制下迅速疏散避難，商家、住戶依規定關閉燈火、門窗，平時熙來攘往的街道霎時靜默沉寂下來，宛如空城。

這次臨時指揮中心設置在南區區公所，並設定中華電信機房大樓遭敵機空襲，市長盧秀燕下午1點左右率員抵達南區區公所聽取演習簡報，1點30分空襲警報一響起，佈署在街道的警力隨即進行交通管制、疏散人車。

盧秀燕接著視導戰時災民收容救濟站，開放、物資發放演練及全民國防教育宣導及展示後，隨即前往市立信義國小視導防空避難設備及學生疏散避難情形。

最後盧秀燕返回南區公所及中華電信台中營運處前庭廣場視導民防團自衛自救編組及戰災實作演練，當機房大樓起火後，消防水箱車立即部署水線滅火，並出動雲梯車搶救受困者，衛生局搭配醫療救護演練，狀況擬真，演練人員動作熟練迅速，整個演習也在下午2點圓滿結束。

(中時 )