丹妮芙的親生女兒齊雅拉馬斯楚安尼也在片中同台演出。（海鵬提供）

法國女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片《人生最後一場拍賣會》（Claire Darling）擔綱演出，她在片中舉辦一場神秘拍賣會，將所有充滿回憶、價值連城的珍藏、反其道以最低價格出清；卻隨著這些寶物的出售，將她久藏心中的秘密逐一揭開。值得一提的是，縱橫影壇數十年、並擁有「法國第一美人」美譽的丹妮芙，這次不僅為戲犧牲、將一頭美麗金髮染白，更與親生女兒齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）搭檔飾演一對久違多年再重逢的母女，劇情在真實與虛幻間交錯著。

電影由曾獲坎城影展金攝影機大獎的法國女導演茱莉貝托恰麗（Julie Bertuccelli）執導，她直言新片能邀請凱薩琳丹妮芙演出實在太幸運。電影改編自亞馬遜網路書店、滿分評價的同名暢銷小說，劇情描述克萊兒（凱薩琳丹妮芙 飾）有天決定在自家花園舉辦一場拍賣會，廉價拍賣掉她珍藏一生的骨董，驚人之舉讓20年未見面的女兒瑪莉（齊雅拉馬斯楚安尼 飾）趕緊回家阻止，卻因次揭開母親心中的秘密。丹妮芙為詮釋片中年邁貴婦，不惜將招牌金髮染白、增添滄桑，並與親生女兒齊雅拉搭檔演出一對心結難解的母女，戲裡戲外都令人玩味。

凱薩琳丹妮芙名聲響亮，不僅片中穿戴的珠寶首飾為Tiffany全部贊助，就連拍賣的肖像畫、雕塑品及名貴傢俬，也都是各名家提供、貨真價實的骨董名物，總價值超過30萬歐元（約1000萬台幣）。此外，導演貝托恰麗還親自挑選了許多家族照片，將它們一一置入電影中，充滿懷舊情懷，片尾一場鎮上馬戲團的慶祝橋段，則是她對電影大師費里尼，以及恩師歐塔伊奧塞里安尼（OtarIosseliani）的懷念與致敬。電影6月21日在台上映。

(中時 )