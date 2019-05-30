嘉商學生陳宥婕克服罕病，積極進取，感謝老師鄭美宜（右 ）一路陪伴。（廖素慧攝）

嘉義高商資處科師生努力不懈，學生考取證照成果優異，校長林義棟（中）讚許有加。（廖素慧攝）

嘉商資處科應屆畢業生考取千餘張證照，創校史新紀錄。（廖素慧翻攝）

嘉義高商資料處理科73名應屆畢業生共取得1014張證照，創該校新紀錄，尤其患有罕病併心臟病的陳宥婕放棄申請延長考試時間，與一般生同樣考試，考取22張證照，學校表揚她「證照達人」、「旭日菁英」獎，她將升學國立澎湖科大。

資三2班陳宥婕自幼患有納透氏症合併心臟病，造成眼睛斜視、閱讀者不易理解文字內容，她放棄申請延長證照考試時間，靠著加倍努超越障礙，讓自己在4小時內完成測驗，共考取22張證照，電腦軟體應用乙照考2次、物聯網證照考了4次，她越挫越勇，由指導老師鄭美宜陪伴，透過不斷練習找到贏的方法，且勇奪勞動部全國身心障礙者技能競賽電腦軟體應用職類佳作。

資三1班羅姿涵考取會計事務資訊乙照等27張證照、全民英檢、多益640分；袁賜平考取電腦軟體應用乙照、會計事務資訊乙照等27張證照，楊雅婷取得電腦軟體應用乙照等25張證照、多益665分。

資三1全班37名學生全部考取電腦軟體應用乙照，創下百分百達成率的佳績，獲得校友會頒發每人300元獎勵金，指導老師王啟修更自掏腰包請客，並鼓勵學子捐助3分之1獎勵金給公益團體幫助弱勢。

嘉商校長林義棟說，資料處理科73名今年應屆畢業生共取得1014張證照，是該校歷年來最亮麗的佳績，且有41名學生取得20張以上證照，獲頒「證照達人」，師生的努力值得驕傲。

(中時 )