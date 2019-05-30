有詐欺前科的58歲張姓男子今年1月在台北市中山區某理容按摩院，花4500百元買23歲按摩妹出場，他誆稱體貼對方辛苦，帶對方到汽車旅館，找盲人按摩替按摩妹紓壓，孰料開房後，他疑似在飲料下藥，按摩妹喝了昏昏欲睡，他藉此性侵得逞。北市警中山分局連月追查，前天逮捕他，懷疑他還涉及其他詐騙按摩妹案件，呼籲被害人出面指認，全案擴大偵辦。

23歲按摩妹年初至婦幼隊報案，指遭不詳男子帶至汽車旅館，喝下其所給飲料隨即昏睡，疑遭性侵。中山分局鎖定58歲張姓男子涉有重嫌，但張行蹤飄忽，28日下午循線至新北市三重緝捕到案。

警方調查，張姓男子只是名工人，雖有年紀，但至理容按摩店消費均會費心打扮，梳油頭、穿襯衫皮鞋，並戴金飾鑽表，塑造有錢熟男形象，讓按摩妹覺得能在他身上賺到錢。張每次到店就買小姐「全鐘」外出消夜，讓出場小姐以為大老闆上門，對張嫌言聽計從，百依百順。

年初他又至按摩店消費買小姐出場，但小姐到汽車旅館休息，並找來盲人婆婆替小姐按摩，讓小姐覺得貼心，毫無防備。按摩時，張嫌在旁遞飲料給被害小姐喝，被害小姐喝了後昏睡，張嫌即請按摩師離開，趁被害小姐意識模糊性侵得逞。

按摩妹事後懷疑遭下藥性侵，至醫院驗傷並提告，血液中驗出類似精神疾病的放鬆藥物。張則辯稱是性交易，並無下藥性侵，但被害人指證歷歷，訊後仍被依妨害性自主送辦，檢方複訊後限制住居請回。

警方也查出，張曾因偽造有價證券服刑1年8個月，也曾涉及詐欺按摩小姐案。2013年，他同樣以「闊老闆」假身分，取得按摩小姐信任，佯稱要購買名表要送小姐，身上現金不夠，向被害小姐先借支，事後藉故離開並失聯，詐欺得逞。警方懷疑還有其他小姐遭詐騙，呼籲出面指認。

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(中時 )