清水分局實施30分鐘「防空疏散」演練。（陳淑娥翻攝）

中部地區萬安42號演習於30日舉行，台中清水分局實施30分鐘「防空疏散」演練，由清水警分局長張啟祥親自指揮，從演習簡報、防情傳遞、警報發放、疏散管制、防空避難設備驗證，並結合清水區公所開設災民收容救濟站及物資發放等演練，每項演練都精確紮實。

萬安42號演習於30日下午1時30分至2時舉行，目的是測試與評估各單位動員應變能力，清水分局結合義警、民防、志工及清水區公所等單位共同執行，使警民力量結合在一起。

此次演練經清水分局事前大力宣導，提醒民眾警報發放後請配合警、民力指揮疏散避難，關閉門窗、熄滅燈火、暫停營業，行駛車輛請靠路邊停放，各機關單位及民眾均保有危機意識，演練過程逼真。

警政署也利用與國家災害防救科技中心(NCDR)「災害訊息廣播平台」介接系統發送簡訊，致今年演習區內所有民眾3G、4G手機均接收到通知及結束訊息，以提醒民眾配合演習管制作為及相關規定。另國防部也實施「空中威脅告警系統」，亦推播至民眾手機。

(中時 )