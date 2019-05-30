陳列於台大醫院北護分院文藝走廊的一幅花卉油畫，畫風靜謚，筆法純熟，充滿真誠情感。畫作出自於75歲的公益畫家陳豐美之手。65歲才開始習畫的她，同年也做了一個「拋家棄子」的決定，自願搬進風景優美的安養中心。子女孝順，曾求陳豐美不要去，但她為何仍做出這樣的決定?「到我這個年紀，我不做媽媽，不做婆婆，就做我自己」、「我一直在等待完全自由的那一天」，媒體採訪她時如是說。

出版傳記「巨流河」，憾動華人世界的作家齊邦媛，也曾循傳統住在美國兒子家半年，幾經思考，於2003年決定自行搬入養生村，「我有我的生活，也知道三代近距離生活的艱難，不希望喜怒哀樂家人都要管。」當時的她已經80歲了，在養生村日升月落的靜好歲月中，「在這裡我不再牽掛、等待，身心得以舒展安放、俯仰自適。在明亮的窗前或燈下，開始一筆一畫寫我的生命之書『巨流河』。」

高雄愛河畔，一位領有街頭藝人牌的中年大叔，撥著吉他弦，彈唱著西洋老歌「Tears In Heaven」，認識他的人都知道他是作家老黑，13年前就從外商石油公司高層退休。當年的他才45歲，老家住台北，退休時住北京，後來選擇落腳高雄。熱愛旅行與閱讀寫作的他，持續地規劃與太太的下一站居地。他的移動式退休哲學，「走出無奇的舒適圈，冒點風險，嘗點新鮮，看看自己究竟有什麼能耐，以及這些能耐的極限在哪裡」。

其實不論是跟兒女同住享天倫，或是像老黑一樣，易地而居探索新奇，或是選擇像陳豐美、齊邦媛一樣，入住養老機構醉心於創作的自由，一輩子為家庭和子女，努力大半輩子的長者，最重要的是退休後能不能活得精采，活出自己。現在愈來愈多的長者重視自由自主的意識，選擇過好自己人生的下半場。

而好的退休品質，除了安排適合的居住環境之外，做好退休理財準備是必要的，畢竟經濟無虞是安心退休的最好後盾。要怎麼做好準備？有以下3幾點提醒：

1. 開始記帳

若平常沒有記帳習慣的人，最好在退休前一年就開始做，並且依照項目分類。這樣的用意是能藉由記帳，了解自己的消費習慣、方便估算退休後的金錢安排，並做妥善的調整。

廣義的記帳，是除了做好收支管理，也要對自己每年的資產狀況做盤點，如此有利於全盤掌控財務狀況，也方便編列每年的花費預算。在預算內執行花費，心中才會有篤定的安全感。

提早做好規劃，享受退休生活。(圖/pixabay)

2.做好理財

這部份的重點又有4項。第1，及早檢視保險規劃，將退休時可能遇到的，例如疾病、長期照顧等風險，透過保險轉嫁給保險公司。第2，無債一身輕，不要透過舉債來從事高風險套利。這麼做的風險在於，若經濟情勢發生變動，即可能賠了夫人又折兵。

關於資金的安排與配置，若想創造穩定的退休金來源，可以透過多元配置來分散風險，如購買年金保險、配息基金、配息績優股、高評等公司債券或政府債券等，來產生穩定的現金流。持有房產而無足夠現金的銀髮族，也可考慮向銀行申辦「以房養老」來獲取現金流。

第3，及早安排信託規劃。當失去自理能力時，如果買了保險或有足夠退休金可支付的話，這時要擔心的問題是，這筆費用是否會被專款專用在自己身上？如果若能事先安排規畫信託，就可以不必擔心這樣的問題。

第4，注意資金安全。不要急著把房子等資產過戶或贈與給小孩。其實給孩子最棒的禮物就是不要依靠他們。此外，若理財商品過度強調保本、高報酬，而且含有你看不懂的內容，則很可能有詐，須慎防。最後，不論是提供小孩買房、創業資金，或借錢給親友、替人作保等，都很可能會影響退休金的安全，要審慎評估。

3.學會放下

一般而言，退休後的開銷，因為少了職場上人際互動的頻繁支出，通常會比退休前低，可以排除一些不必要的應酬交際，與真正交心的親友往來，從加法生活轉變為減法生活。原本的大房子也可考慮賣掉或出租換成電梯小屋，一來方便整理，二來可省下大房子的固定成本；多餘的錢則可以再投入理財，也可藉此選擇理想新居地。

兒孫自有兒孫福，養育子女成年，責任義務已盡，該讓子女成長自立的，也該放手讓他們承擔及高飛，自己則做個讓人敬愛值得親近的長者。

做好上述安排後，最終讓自己快樂的，還是要回到文章開始的三個故事，就是要趁早探索自我並培養出人生下半場的志趣，在自我實現的同時，才能感受到最大的喜悅。

（本文作者為理財規劃專家、國際認證高級理財規劃顧問CFP、台灣理財規劃產業促進會(www.cfp-tfpa.org)成員）

(中時電子報)