台中市政府畫出707公頃山坡地向農委會申請解編。市議員張玉嬿、謝志忠30日質詢說，太平區山坡地面積有83％，許多精華區長期都被畫入山坡地，地方發展受限，為何未納入這次解編範圍；水利局強調，未來會儘速盤點推動第二階段，讓更多土地可進行適當開發利用。

台中市山坡地面積約占全市72％，市府通盤檢討山坡地範圍，初步篩選707公頃土地可畫出，已完成公開展示、市府審查等程序，促進土地獲得合理利用。

張玉嬿說，市中心許多精華區長期都被畫入山坡地，太平區是全市面積第二大、人口第四多的行政區，山坡地面積有83％，嚴重影響地方發展。

張玉嬿指出，太平區市民殷切期盼山坡地解編，以減少土地開發成本，但這次僅針對標高未滿100公尺山坡地範圍進行檢討，未將接近市中心的太平區納入，讓超過19萬人口都被迫住在17％的面積，延宕土地使用靈活度。

后里區就在外埔區旁，沒有一併檢討山坡地解編十分不合理，要求畫出以符實際狀況。謝志忠說，解編每公頃可減少15萬元水土保持審查費及水保設施造價、回饋金等，有效降低民眾投資成本，要求太平、后里區納入第二波優先檢討，促進都市更新

水利局長范世億強調，市府重新通盤檢討山坡地範圍，並列出優先檢討處理土地送中央審核，市府第一階段初步篩選符合基本條件標高小於100公尺、平均坡度小於5％、未在崩塌地及土石流危險溪流影響範圍內；包括外埔、大甲、大肚、烏日及沙鹿區17處約707公頃土地，已送中央行政院核定。

(中時 )