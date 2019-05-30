年近6旬的離婚陸姓婦人透過網路認識自稱「大陸工程師」的Zian姓男子，交談3個月就墜入情網，對方以開設的工廠需添購設備有資金缺口為由，拜託陸女匯款17萬6000元幫忙，陸女30日12時前往民生路一家銀行匯款，行員發現匯款目的地竟為土耳其，趕緊請警方前來勸阻，即時攔阻一場感情詐騙。

58歲的陸女正想尋找愛情第二春，透過網路朋友介紹，認識自稱在大陸當工程師的Zian姓男子，與對方談了3個月的網路戀愛。

最近Zian男以在大陸開設的工廠要添購設備，卻遇上資金短缺為由，向陸女訴苦，她心疼情郎，有心幫忙度過難關，立刻答應幫對方匯款，30日中午跑到民生路一家銀行匯款，行員卻發現陸女匯款地點是土耳其，警覺異狀，通報警方前來勸阻。

陸女一開始還半信半疑，海安所警員苦口婆心舉出詐騙案例，她才驚覺受到感情詐騙，一面慶幸保住自己的錢財，一面失望感情成空。嘆息想找伴過晚年竟差點被騙。

警方表示，中年單身婦人容易受到網路詐騙集團蠱惑，在遇上網友後，千萬不要輕易與對方有金錢行為，可冷靜先查165詐騙專線，作為參考。

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(中時 )