洲美快速道路追撞車禍 96歲老婦命危送醫 16:392019/05/30 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市洲美快速道路追撞車禍，96歲婦人受傷送醫搶救當中。（李文正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投區洲美快速道路發生追撞車禍，一輛自小客疑似車速過快，從後方追撞前方計程車，造成前車後座96歲程姓老婦受傷，到院前已無生命跡象，現仍在醫院搶救當中。 警消獲報，今下午2點46分洲美快速道路近過立賢路，21歲男子駕駛小客車從後方追撞前方計程車車尾，造成車上96歲程姓婦人受傷，而副駕駛座的印尼籍看護，脖子上有些許擦挫傷，並無大礙。 警方立即對駕駛酒測，雙方都沒有喝酒，家屬現已趕到醫院，至於肇事責任有待後續釐清。 (中時 ) #追撞 #道路 #快速道路 #快速道 #計程車 也許您會感興趣 推薦閱讀 Lilium空中計程車 最快2025年載客 23:052019/05/26 財經 空中計程車 最快2025年載客 04:102019/05/27 全球財經 半數小黃未保乘客險 立委喊強制加保交通部同意 14:512019/05/27 生活 計程車汰舊費用 18億政府埋單 04:102019/05/28 生活新聞 不滿交通部一騙再騙 叫車自救會明至政院抗議 15:112019/05/28 生活 交通部立場強硬 Uber僅有2路可走 17:132019/05/28 生活 死透！Uber條款6月公告 10月起取締開罰 17:262019/05/28 生活 Uber爭議僵持不下 交通部僅給2路走 18:192019/05/28 財經 計程車汰舊補助15~35萬元 下周一申請起跑 14:552019/05/30 生活 計程車汰舊補助15~35萬元 下周一申請起跑 14:442019/05/30 財經 社會熱門新聞 獨家》陸航飛官色慾薰心 邀女下屬聊天強揉胸 - 社會 正義贏了！勇警張景義斃悍賊 最高院判無罪定讞 - 社會 - 中時 半百乾爹逞色慾 要陣頭少女自拍光溜溜照 - 男女 - 中時 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 北市雙屍命案 疑丈夫殺害病妻後自戕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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