北市北投區洲美快速道路發生追撞車禍，一輛自小客疑似車速過快，從後方追撞前方計程車，造成前車後座96歲程姓老婦受傷，到院前已無生命跡象，現仍在醫院搶救當中。

警消獲報，今下午2點46分洲美快速道路近過立賢路，21歲男子駕駛小客車從後方追撞前方計程車車尾，造成車上96歲程姓婦人受傷，而副駕駛座的印尼籍看護，脖子上有些許擦挫傷，並無大礙。

警方立即對駕駛酒測，雙方都沒有喝酒，家屬現已趕到醫院，至於肇事責任有待後續釐清。

(中時 )