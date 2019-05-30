陸上行舟 冬山幼兒園慶端午 16:362019/05/30 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 冬山鄉立幼兒園舉辦陸上行舟等應景趣味活動，讓幼童提前度過端午節。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 下周五就是端午節，今天（30日）宜蘭縣冬山鄉立幼兒園舉辦陸上行舟等趣味競賽，還邀請鄉長林峻輔與鄉代表們與學生一起競速，也讓幼童們提前度過難忘的端午佳節。 冬山鄉立幼兒園為了這場趣味活動籌備已久，精心規畫彩龍水陸行舟趣味競賽、蒲扇轉運小海龍、粽香之魚趣味競賽、好運連連立彩蛋遊戲、粽藝飄香等應景活動。 (中時 ) #趣味 #趣味競賽 #競賽 #幼兒園 #冬山鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 排隊嘻鬧 母質疑5歲童遭幼兒園體罰 18:132019/05/27 生活 北市非營幼兒園本周招生 108學年度每月只須繳3500元 19:112019/05/27 生活 我是運動創業家競賽 鼓勵體育創新創業 04:102019/05/28 焦點新聞 馬拉灣水樂園 舉辦人體龍舟競賽 04:102019/05/28 產業特刊 以宜市為題材 市府加碼送獎金 04:102019/05/28 地方新聞 遭控體罰5歲童 幼兒園否認 04:102019/05/28 地方新聞 教保員抗議低薪 韓國瑜幽默化解 12:502019/05/28 政治 冬山圖書館 美術展期滿檔 17:392019/05/28 生活 護農作不被竊 健行科大有妙招 04:102019/05/29 地方新聞 淚笑交織 不一樣啦啦隊競賽彼此加油互相感動 12:382019/05/29 生活 生活熱門新聞 凱道禁擺攤！一張圖秒打北市警 游淑慧怒了 - 生活 國瑜夜市6／1凱道放行？關鍵在他點頭答應 - 生活 攝護腺出問題？醫：跟性生活有關 - 生活 北農端午休市鬧僵！公會懷念韓：好人被趕走 - 生活 就是挺韓!苗栗芋農6／1包車上凱道 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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