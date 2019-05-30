下周五就是端午節，今天（30日）宜蘭縣冬山鄉立幼兒園舉辦陸上行舟等趣味競賽，還邀請鄉長林峻輔與鄉代表們與學生一起競速，也讓幼童們提前度過難忘的端午佳節。

冬山鄉立幼兒園為了這場趣味活動籌備已久，精心規畫彩龍水陸行舟趣味競賽、蒲扇轉運小海龍、粽香之魚趣味競賽、好運連連立彩蛋遊戲、粽藝飄香等應景活動。

(中時 )