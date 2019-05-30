模特兒以短褲搭配亮片羽毛西裝。（Michael Kors提供）

妮可基嫚飾演「瑟烈絲特」。（HBO提供）

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）近年在小螢幕也表現亮眼，由她主演的影集《美麗心計》第二季即將開播，日前在紐約舉辦首映會，她與梅莉史翠普（Meryl Streep）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）以及雪琳伍德利（Shailene Woodley）等人一起現身，以Michael Kors Collection 2019秋冬系列亮片刺繡羽毛西裝襯托出雪白肌膚，即使在年輕女星面前姿容毫不遜色。

有別於秀上的短褲穿搭，妮可聰明地選擇黑色合身褲搭配，更顯完美比例。這身打扮與妮可在劇中的形象極具反差，在第一季結尾她是失去丈夫派瑞萊特的「瑟烈絲特」，除了得面對小鎮上接踵而至的流言蜚語，更得與為尋找兒子死亡真相前來的婆婆「梅莉露易絲萊特」相見。而這令人感到壓力的婆婆，正是梅莉史翠普所飾演，她在戲中為探究兒子派瑞死亡真相來到小鎮。影集6月10日開播。

(中時 )