吳秀波近日被拍室內抽菸。（圖／翻攝自演員吳秀波工作室微博）

大陸「國民大叔」吳秀波去年爆和小三陳昱霖交往7年，還傳他談分手為由設局抓陳昱霖，好男人形象全毀，事業一蹶不振，參與的節目或電影不是被消影就是撤檔。今(30日)陸媒再爆目擊吳秀波在餐廳吃飯，期間吳秀波不斷和友人說話，連喝湯時也在碎念，他更不顧禁菸令，當場吞雲吐霧，引發爭議。

吳秀波去年被熱傳有「小三」陳昱霖、「小四」張芷溪，陳昱霖父母還發文控訴女兒被吳秀波設局，吳以談分手費為由要陳昱霖返國，未料在北京機場陳昱霖便以恐嚇罪名被捕，事件爆發後，原本備受廣告商青睞的吳秀波代言全被撤，還恐賠上大筆違約金，電影《情聖2》也被取消上映。

據《鳳凰網娛樂》報導，近日吳秀波穿著灰色短袖上衣和朋友餐敘，氣色看來不錯，但略顯發福，過程中吳秀波不停說話，吃完後吳秀波便抽起菸來，無視室內禁菸令，最後戴著口罩帽子走到門口，坐上司機開來接送的車離開。

而2015年6月起北京當局已實施「北京市控制吸菸條例」，若在公共或工作等室內場合或戶外排隊處抽菸，最高可罰200元人民幣（約915元台幣）。

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(中時電子報)