日前一名網友在PTT上PO文，說他打完手槍後射出血來，染滿整張衛生紙，不會痛、就像月經一樣流出來，把他嚇得不輕。對此，泌尿科蕭志豪醫師表示，隨著精液射出的血為俗稱的「血精」雖然不痛但千萬別掉以輕心，除了是攝護腺發炎、血管破裂，還有可能是得了「精囊結石」或「攝護腺癌」，要趕快到醫院全面檢查。

Ettoday報導，萬芳醫院泌尿科主治醫師蕭志豪說，流出血精有4種可能：精囊結石、攝護腺發炎、血管破裂、攝護腺有惡性癌，若攝護腺發炎沒治療，可能會有下腹悶痛、尿尿有灼熱感；精囊結石無症狀，並不會影響精子活性；若血管破裂的傷口不大，可自行癒合，但在癒合前每次射精都會伴隨著「射血」。

蕭志豪表示，血精與自慰次數沒關係，患者求診時會先幫他們驗尿、精液、攝護腺指數，排除感染或癌症可能，但5成以上的病患幾乎都是輕微發炎，「只要遵醫囑服用消炎、止血的藥，幾乎1個禮拜就能痊癒」。

(中時電子報)