彰化縣衛生局提出「C肝感染管制新政策」會，透過落實執行根除策略，預估在6年後達到2025年根除C肝願景。 （吳敏菁攝）

彰化縣衛生局提出「C肝感染管制新政策」會，透過落實執行根除策略，預估在6年後達到2025年根除C肝願景。 （吳敏菁攝）

彰化縣衛生局提出「C肝感染管制新政策」會，透過落實執行根除策略，預估在6年後達到2025年根除C肝願景。 （吳敏菁攝）

彰化縣衛生局提出「C肝感染管制新政策」會，透過落實執行根除策略，預估在6年後達到2025年根除C肝願景。 （吳敏菁攝）

C型肝炎在台灣地區成人的感染率約為1-2％，據估計大約有30萬人受到感染，放著不治療，會擴大成為肝硬化、肝癌等，感染病毒主要經血液或體液等途徑傳染，彰化縣衛生局提出「C肝感染管制新政策」會，透過落實執行根除策略，預估在6年後達到2025年根除C肝願景。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，執行C肝根除是因為現在有很好的C肝新藥，台灣健保有支應，在國外都要1、200萬元，C肝根除除了將這些C肝病人篩檢出來以外，最重要的是要預防感染的發生，感染重點分為六大項，包含醫護人員全面做C肝篩檢、危險場域感染管制、C肝通報，做接觸者的追蹤檢查、預防C肝新感染發生、加強密醫查緝、民眾自我照護等，藉此減低C肝感染風險，藉由感染者的C肝治療、新感染的防治，這樣C肝根除才會做的到。

葉彥伯出，C肝篩檢在45-53歲都有提供成人預防保健服務，另個重點要是把所有糖尿病、腎臟病人，大概有10萬人，1年內篩檢完這些高危險群，明年開始會針對50-69歲結合癌症篩檢來做，3年根除要年年把不同族群納進來，今年醫護人員做C肝篩檢大約有1萬多人，這些人容易曝露到新感染，從他們先做根除。

近3年醫院通報意外針扎事件高達828件，7大危險場域包含手術室、病房(執行侵入性治療)、門診抽血中心、加護病房、急診、放射科(顯影劑注射)及洗腎室，其中針扎感染源以C型肝炎為最多共93件。針對醫療院所5大感染進行管制。

此外，擴大C型肝炎感染者通報條件及接觸者追蹤機制。C型肝炎在社會邊緣族群的盛行率較高(注射藥癮者、遊民、受刑人等，其中感染者60％來自靜脈注射藥癮者，彰化縣結合86處清潔針具執行點及自動販賣機提供清潔針具服務；並.針對5家愛滋指定醫院之感染者定期篩檢治療、家美沙冬藥癮戒治機構之替代療法個案、矯正機關彰化監獄集中篩檢。

並加強無照密醫查緝。宣導民眾自我防護安全性行為、不找密醫看病、不刺青、紋眉及穿耳洞、不共用牙刷、刮鬍刀及指甲剪、有高風險行為立即篩檢C肝。

彰化縣衛生局表示，彰化縣洗腎室已完成C形肝炎微型根除，治療率達8成以上，另醫療機構及長照機構員工全面C肝篩檢新措施上路，根除C型肝炎一定做得到。

(中時 )