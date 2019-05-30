台中市公立幼托名額不足，讓家長爭破頭。台中市議員黃馨慧接獲民眾陳情積極幫忙尋找學校閒置空間，30日與大鵬國小校長呂孝修、社會局長李允傑、教育局副局長劉火欽等人，共同會勘場地並達成共識；109年大鵬國小將新設「公共托育家園」招收公托、公幼共3班，緩解西屯區家長對公立幼托的需求。

黃馨慧指出，近年來公立幼托不僅教學品質優良、價格更平價化，深受廣大家長喜愛，入學名額雖逐年增加，但每到5月招生季服務處電話就接到爆，要求市府增加公立幼托名額。西屯區12期重劃區緊鄰大鵬國小，陸續有新興社區落成，對公立幼托入學需求日益迫切。

黃馨慧接獲年青家長的陳情後，極力於附近學區尋找可再利用的閒置教室，爭取設立公托、公幼班等；發現大鵬國小還有閒置教室適合設立公立幼托園所，家長也可以免去二頭接送的辛苦，一舉數得。

李允傑表示，盧市長聽到家長的心聲了！社會局經過初步現勘與學校達成共識，109年大鵬國小成立「公共托育家園」，除中央前瞻計畫補助，市府也會自籌款項，協助學校務必今年底前完成室內裝修；明年初啟用，預計將陸續招收公托、公幼共3班。

大鵬國小校長呂孝修說，校方大力支持盧市長「公托公幼倍增計畫」，對於校舍建物維修整建，以及未來家長接送動線等行政規畫，將配合市府主管機關、研擬周詳計畫，讓進入大鵬國小的孩子都能夠幸福快樂的成長。

(中時 )