駐日代表謝長廷30日在臉書上回應北市、新北市議員的質疑。

他表示，「我尊重每個人的想像力和言論自由。但既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好。」

謝長廷強調，是被動回應記者的要求。他表示，去年的大阪關西機場事件，整個台灣社會（當然包括我）需要反省的是：為什麼一篇不具真名（GuRuGuRu)的PTT文章,指控一件未查明的救災不力和電話態度，就引發社會排山倒海的攻擊，以及驚天動地的風波，我們的社會出了什麼問題？深入反省將來才能避免更大危機。

當初最早隨假消息起舞而攻擊駐日代表處和大阪辦事處的是名嘴和民意代表，只有名嘴黃暐瀚有自我淨化，承認沒有詳查而批評，對社會公開表達歉意，這種反省的精神很難能可貴，其他大部分、、、。

當時受假消息影響攻擊駐日代表處和大阪辦事處的人很多，idcc只是其中一位，前一陣子，有謠言説idcc的ip在東京，可能是代表處職員，也可能是我的化名，要求我出面說明，今天又説抓到idcc，改說ip是在台北,又要我出面說明。

我尊重每個人的想像力和言論自由。但既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好，我或名嘴民代都不應該迫不及待的針對idcc的事情發言帶風向，企圖製造先入為主的偏見。

至於關西機場事件的行政法律責任，監察委員的調查報告已經很詳細，監察委員仉桂美是新黨，江綺雯是國民黨，她們兩人和調查官都把外界質疑的每一樣細節，加以調查，包括通聯、手機、電報、公文．巨細不漏，証人則從部長、大使、到工友，也逐一詢問，如果我真有外界質疑的事實早就被提出彈劾，難道兩位委員會因爲政黨或意識型態而縱放我嗎？沒有糾正我的主要原因是很多攻擊我的事情都是變造、偽造或憑空揣測，什麼電話施壓、記過施壓都是虛構。等我出差回來可以整理給大家評評理！

(中時 )