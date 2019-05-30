新竹縣寶山鄉71歲葉姓老翁，日前接獲假冒健保局的詐騙電話，稱其「健保額度超用」帳戶會被凍結，要求到郵局取款面交，行員發現葉翁提領大量現金有異報案，寶山分駐所員警 確認是詐騙案，喬裝路人埋伏逮獲取款的葉姓和楊姓2名車手，循線逮捕陳姓車手頭。

葉翁28日接獲詐騙集團電話，稱他的健保卡超用，需提領現金100萬元交付，否則帳戶將遭凍結，葉翁不疑有他，把放在家中的100萬元現金，拿給前來取款的21歲葉姓嫌犯。

葉嫌食髓知味，29日以相同詐騙手法再度要求葉翁提領50萬元，葉翁到寶山郵局領款時，行員察覺有異通報警方，員警詢問葉翁後確認是詐騙，協助葉翁與詐騙集團約定面交現金的時間和地點。

員警喬裝路人在現場附近埋伏，葉男和26歲楊男在下午2時15分現身欲取款時，被員警一擁而上壓制，並溯源查獲陳姓車手頭。葉翁也感 謝警方保住他50萬元的老本。

警方表示，政府機關不會派員要求民眾交付提款卡等金融帳戶資料，不少民眾因不熟悉政府機關行政程序，一時慌張深怕觸法，讓詐騙集團有機可趁，若接獲可疑來電，應先保持冷靜，遵守「1聽2掛3查證」原則，並撥打165反詐騙專線。

(中時 )