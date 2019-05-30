端午節將至，如何健康吃粽？中國醫藥大學附設新竹醫院消化科主任馮俊龍指出，粽子屬於高油、高鹽、高熱量、低纖維，易產生消化不良的食品，有胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣、糖尿病及腎臟病的患者，必須慎選食材，才可兼顧健康和美味。

馮俊龍建議上述5大族群，端午吃粽宜1餐半顆粽子，搭配白飯及適量蔬果，才能攝取足夠膳食纖維，一旦出現症狀應及時就醫。

現場包「多穀米健康肉粽」的營養師王依屏說，這顆粽子熱量約270卡路里，食材有多穀米、圓糯米、竹筍丁、雞肉、杏鮑菇、乾香菇、蝦米和腰果，有興趣民眾可試包看看。

她建議民眾若自行包肉粽，豬肉一定要選CAS的優良肉品，若是高血脂、糖尿病或減重民眾吃的粽子，可改用瘦肉、雞肉或海鮮取代，並加入香菇、蝦米乾貨，但必須慎選產地來源。

王依屏說，粽子多使用糯米，老年人、孩童及腸胃消化不佳的民眾要避免三餐食用，無論是甜粽還是鹹粽，都要把握均衡飲食的原則。

她建詳議大小朋友食用肉粽時，記得搭配蔬果如茄子、長豆、鳳梨、木瓜、奇異果等，攝取豐富的維生素、纖維質，達到營養均衡的目的，還能幫助腸道運作加速代謝，過個健康不放「粽」的端午節！

(中時 )