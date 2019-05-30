竹竹苗3縣市救災人員演練土石流發生後，搶救民宅火警受困的民眾。（羅浚濱攝）

竹竹苗3縣市救災人員模擬「台鐵列車出軌人命救助」，強化各救災單位橫向連繫工作。（羅浚濱攝）

又將進入颱風豪雨季節，新竹縣消防局30日在峨眉鄉「108年災害防救演習」，鄉內動員近百位鄉民扮成「災民」，遭受土石流和火警等災情，由竹竹苗3縣市救難人員進行搶救及安置災民的演練，過程緊湊逼真。

消防局長孫福佑指出，這次演練特別與電信公司合作，發布疏散避難警報訊息，未來若有災情發生，也會利用此系統發送警報，讓民眾提早做好防災準備。

這場結合竹竹苗消防救災人員的演練，模擬中度颱風「納莉」挾帶大量豪雨，造成大規模複合災害，動員約1600人，120輛車次，空警隊派1架直升機及災情空拍無人機，將發生土石 流的災區畫面回傳救災指揮中心。

竹竹苗3縣市救難人員分別進入土石流災區，疏散民眾撤離，搶救被土石流淹沒的住宅和車輛受困人員，出動雲梯車救出火災受困民眾。

同時，模擬「台鐵列車出軌人命救助」，強化各救災單位橫向連繫工作，峨眉湖上則實施「水上救生演練」，現場不時突如其來的爆炸聲，讓人驚嚇一跳，過程緊湊逼真。

富興村上百村民配合扮演災民，進入社區活動中心做「收容演練」，志工協助分配物資，引導進入單身女性、單身男性區、家庭區等收容區安置。縣長楊文科強調，平時做好預防工作，建全災後復原體制，才能將災害損失降至最低。

(中時 )