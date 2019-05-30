大陸將於六月中在福建舉行海峽論壇，陸委會30日發出新聞稿，稱為防範該活動對台統戰分化，將強化管理作為，禁止我中央機關人員參與「海峽論壇」，不樂見縣市政府組團參加，並禁止參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」之論壇活動。禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制臺灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動。如違反兩岸條例，最重將對參與的團體予以解散。

陸委會新聞稿指出，針對中共將利用今年6月中旬舉辦之「海峽論壇」，加大對臺統戰分化力度，大陸委員會今（30）日表示，北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對臺工作，落實中國共產黨對臺工作目標；同時為因應其內外部複雜嚴峻情勢，勢將利用「海峽論壇」積極營造臺灣各界赴陸呼應，並形塑「民主協商」及探索「一國兩制臺灣方案」的氛圍，更可能藉公布對臺措施成果的假象，以影響臺灣社會。

陸委會闡述政府四點立場。一、 禁止我中央機關人員參與「海峽論壇」，不樂見縣市政府組團參加。政府支持兩岸正常交流，惟反對中共政治操弄，不希望臺灣各界參與中共的統戰活動。依照往例，政府禁止現職之中央機關及所屬事業單位與團體之人員參與有關活動。政府亦「不樂見」我縣市政府組團參加。對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等之相關活動，主管機關將嚴格審查、不予許可。

二、 政府將提醒民眾勿輕易參加並避免觸法。奉勸我方民眾及相關團體，勿輕易參加「海峽論壇」的相關活動，政府提醒不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書。未經主管機關許可，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

三、 禁止參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」之論壇活動。政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制臺灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動。如有違反兩岸條例第9條規定，從事妨害國家安全或利益之活動，人民團體（人團法第58條）或政黨（政黨法第26條，主管機關聲請憲法法庭）觸法者最重可予以解散。

四、 禁止中共在臺辦理「海峽論壇」相關活動。中共過往曾在「海峽論壇」前後，企圖在臺辦理相關分支或延伸活動，以擴大在臺統戰宣傳之投機作法，政府將嚴審陸方人員之入境申請，禁止來臺辦理。

陸委會強調，中共近來已在兩岸交流中置入「一國兩制臺灣方案」及定調為「民主協商」，以期達到消滅中華民國的最終目標。中共舉辦「海峽論壇」，積極拉攏我政黨、地方政府、民間團體及各界人士，目的就是為其政策背書；中共以融合發展為名所提出的惠台措施、誘惑民眾赴陸，實則開出無法兌現的空頭支票，目的就是統戰分化臺灣社會，各界應瞭解其政治意圖，共同捍衛中華民國主權及自由民主體制。本會將與相關主管機關橫向聯繫合作，共同掌握我方赴陸情形，強化政策法規說明、加強交流管理。

(旺報 )