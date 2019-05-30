25名台籍詐欺犯，2017年在泰國中部從事電信詐欺工作，遭台泰聯手偵破，圖為電話詐騙機房。（黃國峰翻攝）

25名台籍詐欺犯，2017年在泰國中部從事電信詐欺工作，遭泰方判刑2年，5月28日泰皇大 赦，台灣警方從泰國將他們押送回國，他們仍須接受我國司法偵辦判刑。（黃國峰翻攝）

刑事局與泰國警方2017年聯手在泰國查獲25名台籍詐欺嫌犯，被泰方判刑2年，今年因泰皇登基大赦提前出獄，28日刑事局偵六大隊第五隊，前往泰國將他們押送回國內，原本以為大赦少關6個月，但聽到還需接受台灣的司法審判可能還需坐牢，心情大為低落，但面對警方提供的便當，一口氣吃光光，指出泰國監獄環境差，一天僅提供二餐，最想念台灣的雞腿便當了！

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六大隊第五隊指出，警方2017年就盯上37歲的吳姓主嫌等若干人在台預謀從事詐欺工作，吳嫌見事跡敗露，於是招兵買馬另起爐灶，共招募台籍25名、陸籍11名幹部員工等，於2017年6月於泰國北欖府設詐騙機房，假冒電信客服與中國公安，專詐大陸人，不過其行蹤已遭刑事局掌握，透過駐泰聯絡官與泰國警方合作，於同年7月19日逮捕台籍21名男嫌與4名女嫌，及11名陸籍嫌犯。

泰方於2018年8月以違反泰國法律《反參與跨國組織犯罪法》判刑2年確定，且依泰國法律，被法院判刑起，才起算刑期，等於之前長達一年的審判期，被關都不算在內。今年5月初，因新泰皇登基，宣佈大赦，提前約六個月出獄，刑事局偵六大隊第五隊，28日前往泰國將他們押送回國內，並直接移送雲林地檢署繼續偵辦，若經我國司法審判刑期還多於泰國的二年，則需再入獄補滿刑期，讓原本還很高興的他們，紛紛喊冤，有人還說只到泰國二天，根本什麼都沒做，就被抓了。

他們也抱怨，泰國的監獄環境太差，36人擠一間牢房，衛生環境差，有的人還染上皮膚病，一天也只在早上8點與下午一點供餐，因此不少人變得又黑又瘦，警方在機場提供的便當，直接吃光光，有人表示，最喜歡台灣的雞腿便當了！

偵六大隊第五隊長賴英門指出，國人於境外涉及不法，本國司法有管轄權，縱使在當地國服刑完畢，我國司法仍可追訴判刑，籲民眾切勿好逸惡勞以身試法。

(中時 )