台中市議員林德宇針對520日強降雨造成霧峰區五福路淹水，30日質疑后溪底抽水站當日的啟動時機過慢，甚至連日用油料及備用油料槽的油表指針都是歸零，要求政風室立案徹查，嚴查是否有油料不足甚至油料被拿去它用的情形。水利局說，油料表可證明是滿的都有證據可報告。

林德宇說，有鄉親說當日抽水機是12時45分才抽，但水利處的報告是寫12時許啟動，這代表從12：01-12：59都是，這太籠統，有紀錄就要寫清楚。

林德宇秀出一張日用油料及備用油料槽的油表指針都是歸零的相片，強調鄉親質疑當天抽水機的油料不夠，這相片代表三個可能；一是油料用完，二是機器故障，三是油料不知道被拿去哪裡？他4點多到達現場，垃圾車在場清運家具，地上都是爛泥巴，受災鄉親罵得要命。

林德宇指出，他向水利局調資料，包括監視器畫面一樣沒提供，到底是不能提供還是沒有畫面。這就是水利局沒有把民眾的苦當作自己的苦，沒有苦民所苦，這些資料會交給政風室主任，請立即嚴查是否有疏失。並要求水利局加速大里溪逕流分擔計畫，更要求養工處也要做好大水後的橋樑安全巡檢。

水利局長范世億說，油料表在之前因當地附近有打雷有故障，指針已換成數位的；當天後面管路都有拍照，可以證明油料是滿的都有證據可證明。

(中時 )