去年是台灣高鐵公司成立第20周年，旅運人次更於去年7月累積突破5億人次。高鐵公司去年度稅後淨利較前年增加53.6億元，共107億元，成長率高達100.3％，且全年平均發車率扣除天災影響後達100％。此外，去年開出的列車班次較前年增加686班，座位利用率67.01％，平均每日運量達17.5萬人次，全年輸運人次則較前年大增339萬人。

高鐵公司今日舉辦2019年股東常會，董事長江耀宗表示，台灣證券交易所日前公告第五屆公司治理評鑑，高鐵公司今年再度蟬聯排名前5％，並榮獲「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。

2018年是高鐵公司成立第20周年，高鐵通車12年，旅運量也在去年7累積突破5億人次，並在中秋假期再創單日新高紀錄。高鐵表示，去年開出的列車共較前年增加686班次，連續假期間單日雙向最大運能達202班次，去年座位利用率也達67.01％，較前年增加1.85％。

高鐵指出，去年全年輸運人次達6396萬人，較前年大增339萬人次，成長約5.6％，全年平均每日運量達17.5萬人次，較前年再增0.9萬人。

高鐵表示，去年全年無造成傷亡的事故發生，全年平均準點率99.43％，扣除天災影響後，準點率達100％。而去年度營收則達454.2億元，稅後淨利約107億元，較前年的53.4億元再增53.6億元，成長一倍。

高鐵表示，經由各項有效行銷策略及收益管理以提升營收，並經由強化自主維修能力、提升零組件本土採購比率、提前清償長期借款降低財務費用等方式有效管控成本，成功提高獲利，且又取得五年免稅核准，因此去年稅後淨利成長幅度大。

(中時 )