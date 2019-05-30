「三級片之王」辣妻解放 比基尼前凸後翹不像47歲 16:512019/05/30 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 胡蓓蔚接連曬深V和比基尼照。（圖／取材自胡蓓蔚Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 60歲港星單立文因演出多部《聊齋艷譚》、《金瓶梅》系列走紅，還被封是「三級片之王」，不過單立文其實很專情，和女星胡蓓蔚交往11年後步入禮堂，夫妻在2008年結婚至今超恩愛，47歲的胡蓓蔚今（30日）則解放曬比基尼，前凸後翹的好身材超養眼。 胡蓓蔚近日接連在IG曬辣照，昨先PO在泳池深V照，大秀一雙長腿，胡蓓蔚今更曬出水上運動照，只見胡蓓蔚辣穿比基尼，大方放送前凸後翹的S曲線和纖細蠻腰，舉手投足滿是健康美，好身材一點都看不出已47歲。 View this post on Instagram Next step➡️stand up paddling . . @amatararesort #challengeyourself #nevertoolatetolearn #wellnessretreat #summerholiday A post shared by Paisley 胡蓓蔚 (@paisleyhu) on May 29, 2019 at 9:24pm PDT (中時電子報) #胡蓓蔚 #單立文 也許您會感興趣 推薦閱讀 大小S被流氓打！徐媽媽知道後暴衝護女 15:322019/05/30 娛樂 自爆被恐嚇 館長直播公開喊話：幫我照顧家人 16:142019/05/30 娛樂 設局小三事業堪憂 吳秀波被拍室內抽菸狂碎念 16:302019/05/30 娛樂 娛樂熱門新聞 吳奇隆遭笑摳門 名醫致歉：台灣醫療便宜害你被酸 - 娛樂 「三級片之王」辣妻解放 比基尼前凸後翹不像47歲 - 娛樂 G奶女星曝在家愛全裸 外送員來時...「圍浴巾」取貨 - 娛樂 性愛片狂晃車頭燈後神隱 黃包包閃亮亮再合體！ - 娛樂 淫獸面曝光！已婚男星爆公園車震 完事後斷聯 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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