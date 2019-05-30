60歲港星單立文因演出多部《聊齋艷譚》、《金瓶梅》系列走紅，還被封是「三級片之王」，不過單立文其實很專情，和女星胡蓓蔚交往11年後步入禮堂，夫妻在2008年結婚至今超恩愛，47歲的胡蓓蔚今（30日）則解放曬比基尼，前凸後翹的好身材超養眼。

胡蓓蔚近日接連在IG曬辣照，昨先PO在泳池深V照，大秀一雙長腿，胡蓓蔚今更曬出水上運動照，只見胡蓓蔚辣穿比基尼，大方放送前凸後翹的S曲線和纖細蠻腰，舉手投足滿是健康美，好身材一點都看不出已47歲。

(中時電子報)