男子王山青以低價販售百貨公司、3C券為幌子，全台騙透透，新北地檢署也查出在新北市以揪團團購為名，透過友人騙得逾230餘萬元，新北地檢署30日依詐欺罪嫌起訴王某，也特別勸告民眾，禮券等同現金，「八折買禮券百分之百是騙人的」！

近年來物價飛漲惟獨薪水不漲，不少民眾都透過團購買得低價商品，王山青見有利可圖，藉口可以用8折的超低折扣購買拍賣的SOGO禮券，並透過鄧姓、阮姓、蔡姓等多位友人到公司宣傳，糾集同事來搶好康。

八折買SOGO禮券遠較市面可見的優惠還要好康，果然吸引許多民眾搶購，但王男收取現金後卻未給予足額的SOGO禮券，總計私吞230多萬元團購金卻避不見面，害得幫她揪團的鄧姓等多位友人一併挨告。

檢方調查，鄧姓女子等雖幫王山青揪團集資買SOGO禮券，但本身也遭騙錢，且未獲得任何好處，今日將鄧、阮、蔡姓友人處分不起訴；至於王山青則遭檢方依詐欺罪嫌起訴。

檢方指出，王男除在板橋利用團購SOGO禮券詐財，在全台其他縣市也都留下詐欺紀錄，其中高雄地院最近審結王男所犯的4件詐欺案，王男除利用購買8折禮券詐財，還利用投資冷氣工程、低價購買BMW汽車、投資茶葉生意、投資機車及電腦等3C產品買賣為由，在高雄地區詐財超過2500萬元，遭到法院罕見重判12年徒刑，「比殺人罪判得還重」。

檢察官表示，禮券等同有價證券，一般會給予的折扣不多，開出八折購買SOGO禮券說法，「百分之百是騙人的！」

(中時 )