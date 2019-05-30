雖然天氣漸熱，但近期國內流感輕症疫情、上呼吸道或類流感群聚件數均上升，疾管署官員表示，上周門急診就診率以學齡族群上升幅度較其他年齡層高，另近4周通報上呼吸道或類流感群聚案件中，有129件檢出流感，又以校園群聚100件、占77.5％為多，其中B型流感案件即占了51.2％，二個月前B流病患僅229人，到這個月已增加到582人，人數成長一倍，提醒民眾注意。

疾管署副署長莊人祥指出，上周國內類流感門急診總就診達78,190人次，近期呈緩慢上升；急診就診病例達10.93％，尚未達11.5％的流行閾值。惟流感併發重症病例並未明顯上升，新增重症個案仍以感染A型流感為主；自去年10月1日截至今年5月27日累計1,046例流感併發重症病例，以感染H1N1及H3N2病例為多，其中有154例死亡。

根據實驗室監測資料顯示，國內近4周社區流行病毒型別以B流為多、40.2％，其次為H1N1、31.5％；依據世界衛生組織（WHO）及各國衛生部公布之最新流感疫情指出，全球流感病毒型別以A型為主，惟B型逐漸增加，又以B型維多利亞株（Victoria）為主。

莊人祥表示，近期南半球流感病毒活動度增加，其中澳洲及南非處流行期，以H3N2為主，紐西蘭則為H3N2及B型活動度均增加；疾管署昨日邀集衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組委員召開會議，會中委員建議，除加強監測國內外疫情外，針對學校、安養護等人口密集機構，因人群密切接觸容易出現群聚疫情，應及早啟動相關防治措施，必要時使用抗病毒藥劑，以降低疾病傳播及重症病例發生。

雖然已進入夏季，但台灣夏季仍可能出現流感流行，民眾不可輕忽，若出現呼吸道症狀時應配戴口罩，打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就近就醫並休息，待痊癒後再上學、上班，以降低流感病毒傳播風險。

(中時 )