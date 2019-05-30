為了記錄在地的歷史、文化發展，台南市六甲區公所近日發起募集老相片運動，希望透過當地耆老或民眾保存之老舊照片，紀錄六甲地區時代變遷的痕跡，藉由找尋老相片的機會，讓民眾喚醒在地共同的回憶，並將社區耆老口述歷史化為文字，一代一代傳承下去。

新上任的六甲區區長陳啟榮，曾任柳營區公所主任祕書、下營區公所主任祕書，曾主編「時光留影—柳營老照片特輯」、「流金歲月—下營老照片剪影第三輯」，為柳營、下營文史留下珍貴紀錄。

陳啟榮至六甲上任後，經常到社區踏查，發現有許多老屋或是廟宇，有精彩的時代故事，卻因無文字、圖片記載，漸漸被人遺忘，非常可惜，因此才舉辦募集老相片活動。陳啟榮說，也希望藉由此計畫，與社區長照活動結合，請長者翻找小時候相片、婚紗照，讓生活增加趣味。

老相片募集後，除了舉行相片展，編印成專刊，為六甲歷史留下紀錄，並將結合「六甲幸福旅行」APP程式，讓民眾造訪六甲各景點、歷史老屋、宮廟名勝、特色美食店時，手機就會自動通知，並介紹相關旅遊資訊，漫遊六甲時不再走馬看花，也為社區創造更多觀光發展機會。

此次老相片募集主題包括六甲區內以前早期各種生活照、建築物、古蹟廟宇與特殊人事物等相關老照片，並請民眾附上「時、地、物、人、事」等文字說明，字數以100字為原則，募集時間至8月30日止，如照片獲選遴用者，六甲公所將贈照片集一本。

(中時 )