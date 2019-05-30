縣長楊文科（右）在智慧資訊站將與橫山鄉長張志弘（左）的相片掃描進手機，啟動竹縣商圈將進入AI。（羅浚濱攝）

》縣長楊文科（中）指「AI新零售智慧商圈」7月由內灣商圈打頭陣。（羅浚濱攝）

新竹縣橫山鄉內灣老街成立商圈已有20年，縣府和鄉公所將引入智慧資訊站打造「AI新零售智慧商圈」，並有線上聊天機器人，透過互動為使用者推薦景點、商家資訊等，鄉長張志弘期待內灣老街籍此擺脫夜市文化的形象。

縣府30日在內灣戲院舉行AI商圈記者會，縣長楊文科與機器人ZENBO對話，在智慧資訊站「滑」出內灣旅遊資訊，並與張志弘選擇內灣戲院的相框自拍，將相片掃描進手機後啟動竹縣商圈將進入AI。

「AI新零售智慧商圈7月將由內灣商圈打頭陣，依次為北埔商圈到竹北等鄉鎮！」楊文科表示，他上任後努力帶領新竹縣拚經濟、拚科技、拚AI，讓鄉親發大財，AI計畫將對竹縣各個商圈產生革命性的變化！

楊文科說，AI新零售智慧商圈透過智慧資訊站整合相關資訊，遊客可快速取得旅遊地圖、天氣、商圈行銷等遊玩資訊，想拍張「到此一遊」照片也可輕鬆完成。

另外，地方名產也可透過智慧資訊站購買，用line pay直接付款，就可宅配到指定地址，並引進時下最夯旅遊互動遊戲，參與民眾到現場可實地搜索解謎，以此吸引年輕族群前來帶動商圈話題與人潮。

綜發處長邱俊良說，預計媒合400家以上業者，將商品及遊憩資訊整合至行動裝置，結合交通及門市優惠券等吸引遊客，而以觀光資訊應用程式建構的聊天機器人ZENBO，更可讓旅遊多一點樂趣。

智慧資訊站將在內灣火車站等10處設置，6月15日在內灣商圈有實境解謎遊戲，開放10組共40人免費報名，前幾組優勝可獲得獎品，想參加的民眾可搜尋旅新竹網站。

(中時 )