國民黨花蓮縣黨部為立委提名槓上黨中央，昨天中央提名協調小組會議決議，立委初選提名作業由黨中央接手舉辦，並將於周五舉行協調會。據悉，在幾位中常會居中協調之下，不排除與花蓮縣前縣長傅萁合作，立委採取開放提名。

外傳花蓮縣黨部主委鄒永宏因為停止已經公告的立委初選，因此遭考紀會停權處分，為此還帶人「佔領」黨中央。，國民黨已派組營部主任黃原亮代理黨部主委，提名協調小組也決議，花蓮縣立委提名出現爭議，因此初選作業將由黨中央接手。

目前確定採協調式初選，以全民調方式產生候選人，黨中央已通知有意參選的國民黨組發會副主委林有志、前立委王廷升、醫師黃啟嘉等3人，周五在黨中央進行協調。

至於這是否代表傅萁已經出局，黨務人士指出，傅現在非國民黨籍，要等他申請恢復黨籍之後，才有要不要參選的問題。但目前縣黨部遲遲未能補正程序，致傅黨籍恢復案被卡住。

不過，傅？萁地方基層實力雄厚，黨務人士說，關鍵在於傅如果能否恢復黨籍，且有強烈參選意願，不排除還有報准，形同開放提名的機會，但這要看對方善意，黨中央不可能讓他們予取予求。他表示，明天的協調會，也黛把這種可能狀況與3位參選人作說明。

(中時 )