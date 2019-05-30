教育部近日在網路上預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正案」，部長潘文忠今天表示，這次修法希望建立國立大學校長遴選公開透明的程序和制度，整體而言就是回歸到學校自主，教育部不介入。

針對國立大學校長遴選辦法修正案，潘文忠說，主要朝兩個大方向，一是遴選往專業發展的方式，因為不管是辦理的程序，或是相關資訊透明，有時會涉及資格法規人事認定，因此針對如何利益迴避做明確規範，避免很多爭議應迴避而未迴避。

另外一個大面向是遴選委員會是來自校務會議的授權產生，萬一發生長期爭議，對學生受教權及學校發展都是不利的。潘文忠說，這次修法在回歸大學自主的前提下，由校務會議針對遴選員會會產生爭執或現象，必要時提到校務會議討論或決議。

對於遴委的聘任，這次規定，就單一學校而言只能連任一次。潘文忠說，現在國立大學遴選出校長後，任期4年，之後通常會再續任一次，就8年。遴委可以連任一次，也就是可以兩次參與校長遴選，對單一學校來說，兩任校長的任期可能長達16年。

潘文忠說，如果遴選委員是受社會敬重的賢達，他參與了同一校的2次校長遴選後，仍然可以再擔任其他學校的校長遴選委員，並不會被社會大眾所忽視。

潘文忠表示，這個辦法的修正案目前在預告階段，各界如有不同意見可以提出，教育部將綜合整理後，建立更公開透明的國立大學校長遴選制度。

(中時 )