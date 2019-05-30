眾所矚目的美中女主播貿易戰辯論30日登場，雖然中國國際電視台主播劉欣與美國福斯新聞主播黎根（Trish Regan）雙方在舌戰前，彼此在社群媒體上針鋒相對，但今日雙方辯論火力並不如預期激烈，幾乎是以「問答對話」方式，約20分鐘就結束這場跨洋辯論。之後兩人彼此在推特上感謝對方就中美貿易問題坦承交流，劉欣事後表示完全能與黎根成為好友，也希望她有機會來中國大陸的偏遠地區看一看。

中國國際電視台主播劉欣在中美女主播辯論後表示，這場辯論不如預期中的激烈，而黎根也比較平和友善，「完全可以和她成為好友」。

Thank you @trish_regan for hosting me. Really appreciated the opportunity to have a dialogue instead of a debate. I guess this was what you had in mind too, because at this moment, we need to cool down instead of heating up. Looking forward to having another conversation... — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年5月30日

My thanks to Xin @thepointwithlx for joining me tonight to discuss the #China U.S. #trade relationship! #TrishRegan You can watch ENTIRE segment HERE: https://t.co/tYiStm60le — Trish Regan (@trish_regan) 2019年5月30日

劉欣在辯論後接受陸官媒央視與中國國際電視台採訪時表示，被問及今日是辯論還是對話，劉欣說至少是對話，她是帶著「聊天」心態去的，但連線上發現還是不太可能的，「畢竟在與我連線之前，黎根之前還連線採訪了委內瑞搭反對派領袖瓜伊多，後來我想算了，就對話吧」！但她也強調，這場辯論不是代表美中人民的對話，「只代表我與黎根作為一名新聞工作者、人類，甚至如果她想要的話，作為女性之間的對話」。

劉欣坦言，這是她首次在美國電視上進行如此形式的對話，她與她的團隊接受這挑戰後受到極大壓力，讓這場辯論對她有些「處境不利」，但為了讓美國人改變對中國人的看法，她表示「我們有意願、也不怕與他們對話，也不會躲避我們所面臨的問題」。不過，劉欣認為這場辯論並未如預期激烈，而黎根表現也很平和友善。

至於對話是否有加深中國大陸與美國的彼此了解，劉欣表示，感覺很多美國民眾對中國人有很多誤解，甚至有很多氣惱、遷怒，「他們自己生活出了些問題，而中國正是問題所在」。他認為，「在這種情況下，我如何能夠替他們打消這種情緒，哪怕是一點點，我覺得我只有坦誠地談談我心裡的想法，告訴他們情況不是那樣的；中美之間如果有問題我們可以解決，但中國絕對不是有意要去佔美國的便宜」。

此外，劉欣也表示，歡迎黎根來中國大陸看一看。劉欣說，想帶她去農村等偏遠山去看看，「北京上海我們都去過了，但很多困難的地方，我們城市的菁英、年輕人等中產階層似乎有點忘了，所以我想帶她去看看」。

被問及要如何把英文練到可以和美國主持人直播辯論，劉欣表示要聽自己所說的英語，在聽的過程中，找出自己哪說得不好，一點一點的打磨。她強調，「很多人在練英文時不斷的說，但忘了聽自己說出來的是怎麼樣，所以我有時會把自己說的東西錄下來，然後仔細聽我說的和外國人說的區別在哪」。

(中時電子報)