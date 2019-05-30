小熊與太空人的賽事中，小熊外野手艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)一顆強襲界外球意外直擊觀眾席上的4歲小女童，意外發生當下艾爾莫拉自責落淚，蹲在打擊區久久不能起身，在教練安慰下才勉強完成打擊。小女童送醫後初步判斷沒有生命危險，艾爾莫拉也持續關注女童情況。
根據《ESPN》報導，驚悚的瞬間發生在第4局，艾爾莫拉的界外球剛好從護網旁穿過，打中在三壘觀眾席的4歲小女童，艾爾莫拉看見後立刻抱頭不斷走向三壘想表達關切，隨後更是蹲在場內自責地久久不能起身，連總教練都上前安慰。全場瞬間安靜下來，所有觀眾都在關注女童，雖然轉播畫面為了保護女童沒有切向觀眾席，不過從美聯社的照片來看，女童被擊中後還有意識，哭倒在爸爸懷裡。
艾爾莫拉勉強完成該打席後，在攻守交替時立刻走至觀眾席詢問保全有關小女童的受傷情形，得知最新消息後，艾爾莫拉還是忍不住落淚，與保全緊緊相擁，真情流露的舉動令全場動容，也讓現場觀眾和球迷們發起為4歲女童祈禱的活動。
「我必須在打擊時保持冷靜，但該局結束後我真的忍不住了，」艾爾莫拉在賽後接受訪問時看起來仍淚流滿面，「現在我只能祈禱，我無法組織我的語言，我也是父親、有小孩……我希望能在餘生和這名小女孩建立關係，但現在只能祈禱，也是我目前唯一能做的。」
太空人也隨後發出聲明表示，「今晚有一個小球迷被界外球擊中後送醫，我們目前不能透露更多細節，太空人會送他們的想法和祈禱給這個家庭。」根據報導，女孩病情初步報告沒有生命危險，目前已經轉醒，不過仍須觀察。
(中時電子報)
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