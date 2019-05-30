Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi — Evan Daniel (@mrevandaniel) May 30, 2019

小熊與太空人的賽事中，小熊外野手艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)一顆強襲界外球意外直擊觀眾席上的4歲小女童，意外發生當下艾爾莫拉自責落淚，蹲在打擊區久久不能起身，在教練安慰下才勉強完成打擊。小女童送醫後初步判斷沒有生命危險，艾爾莫拉也持續關注女童情況。

根據《ESPN》報導，驚悚的瞬間發生在第4局，艾爾莫拉的界外球剛好從護網旁穿過，打中在三壘觀眾席的4歲小女童，艾爾莫拉看見後立刻抱頭不斷走向三壘想表達關切，隨後更是蹲在場內自責地久久不能起身，連總教練都上前安慰。全場瞬間安靜下來，所有觀眾都在關注女童，雖然轉播畫面為了保護女童沒有切向觀眾席，不過從美聯社的照片來看，女童被擊中後還有意識，哭倒在爸爸懷裡。

遭界外球擊中的小女童隨後被帶往醫院。（美聯社）

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx — Cubs Live (@Cubs_Live) May 30, 2019

艾爾莫拉勉強完成該打席後，在攻守交替時立刻走至觀眾席詢問保全有關小女童的受傷情形，得知最新消息後，艾爾莫拉還是忍不住落淚，與保全緊緊相擁，真情流露的舉動令全場動容，也讓現場觀眾和球迷們發起為4歲女童祈禱的活動。

「我必須在打擊時保持冷靜，但該局結束後我真的忍不住了，」艾爾莫拉在賽後接受訪問時看起來仍淚流滿面，「現在我只能祈禱，我無法組織我的語言，我也是父親、有小孩……我希望能在餘生和這名小女孩建立關係，但現在只能祈禱，也是我目前唯一能做的。」

太空人也隨後發出聲明表示，「今晚有一個小球迷被界外球擊中後送醫，我們目前不能透露更多細節，太空人會送他們的想法和祈禱給這個家庭。」根據報導，女孩病情初步報告沒有生命危險，目前已經轉醒，不過仍須觀察。

(中時電子報)